Рязанский Кремль ищет на работу экскурсовода

Музею-заповеднику «Рязанский Кремль» на работу требуется экскурсовод. Информация о вакансии опубликована в официальной группе учреждения ВКонтакте.

От кандидатов требуются: высшее гуманитарное образование исторической, культурологической и филологическое направления, навык общения с людьми, грамотная речь, хорошая дикция, коммуникабельность, стрессоустойчивость, пунктуальность. В обязанности входят проведение экскурсий, анимационных программ, участие в разработке экскурсионных маршрутов и сценариев.

Кандидатам предлагают пройти собеседование, на котором необходимо продемонстрировать способность кратко изложить общеизвестную информацию по истории Рязани (не более 3 минут). Успешному кандидату предложат зарплату без вычета НДФЛ 25 тысяч рублей и график работы 5/2 (вт-сб с 09:00 до 18:00).