Рязанский коллектив завоевал 3 награды премии «RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS»

Коллектив современного танца «20.13» под руководством Галины Кобзевой стал лауреатом самой престижной премии страны в области хореографического искусства. Артисты привезли в Рязань сразу 3 награды! И это настоящий прорыв!

«RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS» — событие федерального масштаба, первая в России танцевальная премия уровня «Грэмми». Она объединила сильнейших танцоров, хореографов, постановщиков, организаторов фестивалей, создателей обучающих программ и танцпроектов, звёзд шоу-бизнеса. География участников — вся Россия от Калининграда до Владивостока. В жюри — гуру современной танцевальной индустрии страны: Ольга Лабовкина, Ксения Михеева, Александр Могилёв, Светлана Лутошкина, Елена Барткайтис и многие другие.

Итоги Премии стали известны 20 декабря. На огромной спортивной арене в Москве назвали обладателей серебряных тарелок в 40 номинациях. Так за вклад в развитие современного танца на территории РФ награжден знаменитый балетмейстер, обладатель «Золотой маски», руководитель хореографической компании «Эксцентрик-балет» Сергей Смирнов. Лучшим концертным шоу с участием танцоров признано шоу «Навсегда» Полины Гагариной.

КСТ «20.13» — единственный лауреат премии «RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS 2023», который завоевал аж 3 «тарелки»! Коллектив Галины Кобзевой — абсолютный победитель в номинациях «Лучшая танцевальная постановка» в категории 14 лет и старше, «Лучшая танцевальная постановка» в категории 11-13 лет и «Лучшая современная постановка» в категории 11-13 лет.

Руководитель КСТ «20.13», хореограф-постановщик Галина Кобзева:

— Знак качества! Вот что такое премия «ROD AWARDS». Лично для меня она имеет особый вес. Ведь все мои постановки созданы на пике эмоциональной и физической отдачи, со страстной любовью к сцене, к моим артистам. Высшая оценка экспертов современного и эстрадного танца страны — это отметка уникальности авторского почерка. Это подтверждение, что КСТ «20.13» на том самом уровне, где творческая дерзость рождает искусство.