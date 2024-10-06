Рязанский эксперт: После падения Угледара ВСУ будут искать спасение в запрещённых международными конвенциями видах оружия

Взятие русскими штурмовиками 2 октября Угледара, который ВСУ обороняли два года, конечно, многих заставило призадуматься.

Владимир Зеленский готовит удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, но пока лишь в ожидании отмашки западных кураторов.

Между тем, прошедшие на Западе спецподготовку военнослужащие ВСУ в своих тайных лабораториях, оснащённых европейским и американским оборудованием, занимаются изготовлением химического оружия, для использования как против российской армии, так и против мирного населения всего Донбасса и приграничных регионов России.

Что известно

«Рязанские ведомости» пишут: на официальной странице Минобороны РФ в Telegram 9 июля появилось такое вот сообщение:

В ходе проведения инженерной разведки в одном из населённых пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. На место была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты Вооружённых Сил Российской Федерации для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа.

В лаборатории были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Кроме того, были обнаружены средства индивидуальной защиты органов дыхания – противогазы, в том числе американского производства, и кожи – защитный костюм польского производства.

Анализ содержимого ёмкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило сделать предположение об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ. Далее был осуществлён сбор смывов с лабораторного оборудования и вытяжной системы в соответствии с требованиями ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года), и их доставка в химико-аналитическую лабораторию Минобороны России для углубленного анализа.

В ходе аналитических исследований в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27 Научного центра войск РХБЗ в лабораторных условиях было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия.

Производительность такой лабораторной установки составляет не менее 3 кг в сутки. Она обслуживается персоналом из 2-3 человек. Обращает на себя внимание тот факт, что летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего лишь 70-80 мг.

Как отметил кандидат технических наук, профессор академии наук, бывший доцент кафедры РХБЗ (на пенсии) Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова Анатолий Рогачёв, в своё время Россия полностью ликвидировала свои запасы химического и бактериологического оружия, при чём, сами американцы специально для этого в нашей стране построили промышленное предприятие, но при этом, свои запасы заразы оставили в целости и сохранности, несмотря ни на какие Конвенции.

США пошли ещё дальше: они, как сказал Анатолий Иванович, по всему периметру границ России создали разветвленную сеть химлабораторий, подобных той, которая была обнаружена в Авдеевке, на территориях бывших республик Советского Союза, и, как выяснилось, особенно много их на Украине. Также такого рода химлаборатории, в которых можно, имея необходимое оборудование не только создавать спецбоеприпасы, но и заражать, например, перелётных птиц, а можно разрабатывать и бактериологическое оружие, что даже гораздо опаснее, чем химические отравляющие вещества. Яркий пример тому недавно пережитая всем миром пандемия Ковид-19. А эту заразу создали, по мнению Анатолия Рогачёва, «никакие не китайцы, а именно американцы, которые потом всю вину свалили на китайцев».

– Нет ничего удивительного в том, что ВСУ готовы пойти на всё ради нанесения стратегического поражения России на поле боя, к чему призывают Украину западные спонсоры, и даже на применение химического оружия против российских военнослужащих, – сказал рязанский эксперт Анатолий Рогачёв.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы – синильная кислота входит в третий список КЗХО, а её применение запрещено статьей 1-ой Конвенции.

Данное соединение представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

В ходе СВО неоднократно фиксировались факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов, снаряжённых указанным веществом.

Лаборатория ВСУ серийно производила отравляющие вещества в Авдеевке

Украинские военные намерено изготавливали химическое оружие в Авдеевке. Обнаруженная лаборатория производила отравляющие вещества на более чем 40 тысяч летальных доз для человека в сутки. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Всё свидетельствует о производстве ядовитых веществ украинской стороной. По предварительной оценке, ежедневно ВСУ изготавливали до трёх килограммов ядов.

– Ранее мы отмечали, что киевский режим при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. В ходе СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов. Среди них – списочные соединения – Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, а также химические средства борьбы с беспорядками, в том числе американского производства, – заявил начальник войск РХБЗ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

О том, что ВСУ применяют химическое оружие, российская сторона говорила уже не один раз. Факты были и на Краснолиманском направлении, и на Угледарском, да и сами ВэСэУшники это признают.

Международной Организации по запрещению химического оружия, которая была создана после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, уже пора бы обратить внимание на нарушение этой конвенции украинскими террористами. Ведь среди главных задач ОЗХО стоит обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия.

Применение химоружия ВСУ доказано

В марте 2023-го телеграм-канал «Специально для RT» сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ с помощью квадрокоптеров применили химические боеприпасы по позициям подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.

Но в связи с изменением направления ветра ядовитое облако снесло на позиции самих ВСУ.

По данным радиоперехвата, украинское командование экстренно эвакуировало поражённый личный состав и пыталось не допустить распространения этой информации.

Все эвакуированные получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки глаз. Тяжёлых доставили вертолётами в Харьков.

А до того, ещё в феврале 2023-го, Украинские боевики сбросили на позиции российских войск на угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, о чём сообщило агентство РИА Новости.

До этого в Сети появилась видеозапись с доказательством применения химического оружия против российской армии. На ней отчётливо было видно, как два боеприпаса сбросили на российских военнослужащих, укрывшихся в небольшом ручье. После этого солдаты впали в конвульсии и погибли.

Женевский протокол 1925 года запрещает применение удушливых, ядовитых или других газов, а также бактериологических средств ведения войны. Однако укронацистам это невдомёк. Но раскаяние за публикацию этой видеозаписи всё же последовало.

На Украинском сайте «ЗаконБизнес» была опубликована статья, в которой автор вдруг вспомнил о Женевской конвенции и недопустимости применения химического оружия против вооружённых сил.

«Только вот вопрос! Почему раньше никто не задумывался, что запрет придуман не просто так! И украинцы теперь думают, что с ними обойдутся по-человечески? Хочется верить, что среди бандеровской своры найдутся люди способные думать головой!», – написал телеграм-канал «Военный обозреватель».

Россия зафиксировала более 400 инцидентов использования ВСУ токсических химикатов нелетального действия

И при этом очень хочется отметить особо: США остаются главным поставщиком отравляющих веществ Украине.

Вашингтон продолжает выступать ключевым поставщиком отравляющих веществ для Украины. Об этом “Известиям” сообщили постоянные представители России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Еще в марте 2023 года российская сторона предостерегала о поставке Украине химикатов временно выводящего действия типа “Би-Зет”, “Си-Эс”, “Си-Ар”, а также ручных гранат “Терен-6”, заряженных раздражающими химсредствами, отметили там.

Также сообщается, что Россия зафиксировала более 400 инцидентов использования ВСУ токсических химикатов нелетального действия, таких как хлорпикрин, часто смешанный с хлорацетофеноном, в зоне проведения специальной военной операции. Известны случаи использования украинской стороной компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, что привело к гибели 15 человек.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины.

До этого сообщалось, что террористы ВСУ в боях в Соледаре и Артёмовске активно применяли химическое оружие. Отмечалось, что все подобные факты были подробнейшим образом задокументированы.

Убитый подручными главы ГУР минобороны Украины Буданова, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива ещё до своей гибели успел заявить, что Зеленский просил в конце 2022 года у США химоружие для применения на Донбассе.

Советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин, в свою очередь, публично заявил о том, что террористы ВСУ в боях в Соледаре и Артёмовске активно применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. По его словам, все подобные факты были подробнейшим образом задокументированы и говорить о том, что запрещённые виды оружия действительно применялись украинскими боевиками (причём, это происходило неоднократно) в настоящее время можно со всей уверенностью.