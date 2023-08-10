Четверг, 10 августа, 2023
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Рязанский художник Виктор Агеев умер на 85-м году жизни

7info
Фото: vk.com/marinakaurkina

На 85-м году ушёл из жизни заслуженный художник РФ, член Союза художников России, монументалист Виктор Викторович Агеев. Об этом сообщил министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Виктор Викторович окончил Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера и отделение монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища имени С. Г. Строганова.

В 1965–1973 годы он преподавал в Рязанском художественном училище. Постоянный участник региональных и всероссийских выставок.

Произведения мастера хранятся в фондах многих региональных музеев и за рубежом, в частных коллекциях.

— Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Викторовича, — написала Кауркина.

Отпевание состоится в субботу, в 10.30, в церкви на Скорбященском кладбище.

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