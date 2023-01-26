Рязанский художник напишет портреты героев, погибших во время СВО

Художник Владимир Янаки собирается написать портреты героев-рязанцев, погибших во время специальной военной операции. Об этом он заявил во время встречи с вдовами Герое России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предполагается, что портреты выставят в открытом доступе на территории музея ВДВ в Рязани.

Инициативу художника поддержал губернатор Рязанской области Павел Малков, одобрили представители регионального отделения Комитета семей воинов Отечества (КСВО).