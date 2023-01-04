Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»

Рубрика «День шедевра» побывала на выставке « Новогодняя открытка», которая проходит в Рязанском художественном музее.

Мы приглашаем Вас на виртуальную экскурсию, которая станет ещё одним новогодним чудом, происходящим в эти волшебные дни.

На выставке представлены авторские открытки, изготовленные членами союза художников России.

Разные образы, среди которых есть как узнаваемые персонажи, так и чёрно- белые работы, которые, несмотря на сдержанность цветов, не теряются среди новогоднего многоцветия, а, наоборот, приобретают особую таинственность.