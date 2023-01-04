Среда, 4 января, 2023
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Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»

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Рубрика «День шедевра» побывала на выставке « Новогодняя открытка», которая проходит в Рязанском художественном музее.

 Мы приглашаем Вас на виртуальную экскурсию, которая  станет ещё одним новогодним чудом, происходящим в эти волшебные дни.

На выставке представлены авторские открытки, изготовленные членами союза художников России.

Разные образы, среди которых есть как узнаваемые персонажи, так и чёрно- белые работы, которые, несмотря на сдержанность цветов, не теряются среди новогоднего многоцветия, а, наоборот, приобретают особую таинственность.

Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Новогодняя открытка»

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