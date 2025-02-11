Рязанский храм приглашает на паломническую экскурсию по некрополю

Рязанский храм Великомученицы Екатерины приглашает жителей и гостей города на паломническую экскурсию по некрополю «Святые имена: некрополь храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»». Во время мероприятия у экскурсантов будет возможность узнать имена подвижников веры, погребенных на Скорбященском кладбище.

Участники смогут побывают в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Маршрут экскурсии пройдет как по территории кладбища, так и в храме.

Экскурсия пройдет в воскресенье, 16 февраля. Желающих встретят у ворот храма в 14:00. Предполагаемое время продолжительности экскурсии — 2 часа.

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