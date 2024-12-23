Рязанский хлебозавод №3 приватизируют. Об этом сообщили 23 декабря на заседании Рязгордумы.

На выездном совещании директор хлебозавода №3 сообщил, что на предприятии 80% оборудования и 65% транспортных средств износилось. Необходимы 115 миллионов рублей для урегулирования проблем. Кроме того, для автоматизации потребуется ещё 40 миллионов.

«Завод в упадке и уже, возможно, разрушается. Решили не дожидаться, пока предприятие обанкротится, и предложить такой вариант», — пояснил Евгений Никулкин.

Депутат Рязанской гордумы Евгений Никулкин пояснил, что необходимые средства можно выделить из бюджета города, но он уже принят и он дефицитный. Решение — искать инвестора.