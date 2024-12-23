Рязанский хлебозавод №3 приватизируют. Об этом сообщили 23 декабря на заседании Рязгордумы.
На выездном совещании директор хлебозавода №3 сообщил, что на предприятии 80% оборудования и 65% транспортных средств износилось. Необходимы 115 миллионов рублей для урегулирования проблем. Кроме того, для автоматизации потребуется ещё 40 миллионов.
Депутат Рязанской гордумы Евгений Никулкин пояснил, что необходимые средства можно выделить из бюджета города, но он уже принят и он дефицитный. Решение — искать инвестора.