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Среда, 1 декабря, 2021
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Рязанский губернатор прокомментировал рост производства пищевых продуктов в регионе

7info7
Фото: Правительство Рязанской области

В Рязанской области производство пищевых продуктов выросло на 4,2%. Такие сведения приводит сайт правительства региона.

В январе-октябре 2021 года рязанскими предприятиями произведено и реализовано продуктов на сумму свыше 47 млрд руб. Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 104,2%.

За 10 месяце больше всего в регионе выросли объёмы производства мяса – в 1,5 раза. Увеличился выпуск мясных полуфабрикатов – на 28% и колбасных изделий – на 1,9%. В группе молочных продуктов значительный рост отмечен в производстве сметаны – 32%, творога – 9,3% и кисломолочных продуктов – 8,3%.

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Производство дрожжей выросло на 36%, безалкогольных напитков – на 23%, крахмальной патоки – на 19%, глюкозно-фруктозных сиропов – на 17%, готовых пищевых продуктов – на 14,8%, макаронных изделий – на 13,4%, кондитерских изделий – на 7,3%, рыбы и переработанных рыбных продуктов – на 6,2%.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал результаты работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, представленные региональным минсельхозом.

– Уверенный рост пищевого производства в Рязанской области – это значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности и нашего региона, и в целом страны. Рязанский агропром показал, что даже в сложных условиях может наращивать выпуск, а значит увеличивать число рабочих мест и обеспечивать граждан свежими местными продуктами, – подчеркнул он

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