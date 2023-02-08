Рязанский губернатор поздравил учёных с Днём российской науки

Павел Малков в День российской науки пожелал учёным новых открытий и побед.

Поздравление глава Рязанской области разместил в своём Telegram канале.

Павел Малков: «Рязанская земля подарила миру много талантливых учёных – Константин Циолковский, Владимир Уткин, Иван Павлов, Пётр Семёнов-Тян-Шанский и многие другие. На смену им приходят поколения молодых талантов. Они создают новую современную науку, их разработки получают заслуженное признание и находят применение в самых разных сферах.

В этом году лауреатами губернаторской премии «Молодой учёный года» стали 70 деятелей науки. Заслуги учёных в области техники отметим премией имени академика Владимира Фёдоровича Уткина. Завтра вручим им заслуженные награды»