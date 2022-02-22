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Вторник, 22 февраля, 2022

Рязанский губернатор поручил обеспечить эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан всем необходимым

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Рязанский губернатор поручил обеспечить эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан всем необходимым

7info7

Во вторник, 22 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. В ходе заседания обсуждался вопрос размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан в пунктах временного пребывания.

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Рязанская область стала одним из регионов, выразивших готовность принять жителей приграничных с Россией территорий. Как отметил Любимов, ожидается прибытие более 700 человек. Среди них есть дети. Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР разместят в тринадцати пунктах. При необходимости число пунктов увеличат.

– Они подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости. Словом есть всё для нормального проживания людей, – подчеркнул губернатор.

Подчинённым глава региона дал ряд поручений. Среди них – оказание по необходимости эвакуированным гражданам медпомощи, выделение мест в школах и детсадах для детей. Кроме того, в Рязанской области откроют «горячую линию», куда можно будет обратиться по всем возникающим вопросам.

Для помощи гражданам ДНР и ЛНР созданы пункты для сбора гуманитарной помощи, всего 36.

– Принимаются новые вещи и товары первой необходимости, – напомним Любимов. –Рязанцы – люди отзывчивые, гостеприимные, неравнодушные к чужой беде. Уверен, что они откликнутся и помогут жителям Донецкой и Луганской народных республик в трудную минуту. Эвакуированные в регион граждане ДНР и ЛНР ни в чем не должны нуждаться и получать необходимую помощь в полном объеме.

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