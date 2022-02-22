Рязанский губернатор поручил обеспечить эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан всем необходимым

Во вторник, 22 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. В ходе заседания обсуждался вопрос размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан в пунктах временного пребывания.

- Реклама -

Рязанская область стала одним из регионов, выразивших готовность принять жителей приграничных с Россией территорий. Как отметил Любимов, ожидается прибытие более 700 человек. Среди них есть дети. Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР разместят в тринадцати пунктах. При необходимости число пунктов увеличат.

– Они подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости. Словом есть всё для нормального проживания людей, – подчеркнул губернатор.

Подчинённым глава региона дал ряд поручений. Среди них – оказание по необходимости эвакуированным гражданам медпомощи, выделение мест в школах и детсадах для детей. Кроме того, в Рязанской области откроют «горячую линию», куда можно будет обратиться по всем возникающим вопросам.

Для помощи гражданам ДНР и ЛНР созданы пункты для сбора гуманитарной помощи, всего 36.