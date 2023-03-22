Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский госуниверситет запускает новый проект для старшеклассников

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Источник: группа РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

27 марта в РГУ имени С.А. Есенина стартует новый проект «ИФМиКН_Life» в целях профессиональной ориентации.

В течение 4 недель активные студенты будут вести блог в Telegram. Медиаплатформа предназначена для учащихся 10-11 классов школ Рязани и области.

Задача проекта – повысить интерес к институту физико-математических и компьютерных наук, а также его направлений подготовки среди абитуриентов.

На канале будут вестись еженедельные рубрики, посвящённые поступлению, подготовке к ЕГЭ и студенческой жизни.

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