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Общество

Рязанский госуниверситет получил миллионный грант

Валерия Мединская

РГУ имени С. А. Есенина получил грант на реализацию мероприятий, направленный на поддержку студенческих сообществ. Размел гранта — 1 миллион рублей.

В группе вуза сообщили, что решение о выделении гранта приняло Министерство науки и высшего образования РФ. РГУ принимал участие в конкурсе на поддержку студенческих научных сообществ.

Всего на грантовый конкурс было подано 266 заявок от вузов со всей страны. Минобр выбрал 40 победителей.

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Отмечается, что РГУ имени С. А. Есенина впервые попал в список грантополучателей этого конкурса.

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