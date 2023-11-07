Вторник, 7 ноября, 2023
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Рязанский городской молодёжный хор приглашает на прослушивание

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Фото: Рязанский молодежный хор

Рязанский городской молодёжный хор под руководством выпускника Академии хорового искусства имени Виктора Попова, лауреата и обладателя Гран-при международных хоровых конкурсов Константина Михайлова приглашает на прослушивание.

Коллектив ждёт басов и теноров (мужские голоса), альтов и сопрано (женские голоса).

Требования к участникам:

— знание нотной грамоты;

— музыкальный слух;

— посещение репетиций два раза в неделю.

В творческих планах коллектива — концерты на площадках Рязани, поездки, гастроли, участие в конкурсах и фестивалях, записи песен, выступления с симфоническим оркестром и лучшими солистами и коллективами города.

Репетиции проходят два раза в неделю, по понедельникам и четвергам с 19:00 до 21:00 в КДЦ «Октябрь» (ул. Новосёлов, 13).

Запись на прослушивание в WhatsApp по номеру 89209505734. В сообщении укажите возраст, музыкальный опыт, номер телефона.

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