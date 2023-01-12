Четверг, 12 января, 2023
Лариса Соловьёва

Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром

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Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром

Сегодня, 12 января, в Доме печати открылась персональная фотовыставка члена Союза журналистов России, фотокорреспондента Валентина Евкина. Называется она «За кадром» (6+) и включает в себя 15 фоторабот. На них показаны видеооператоры, фотокоррепонденты, пишущие и телевизионные журналисты рязанских СМИ в процессе работы и подготовки репортажей.  

Автор выставки Валентин Евкин сожалеет, что репортеры чаще всего остаются за кадром. Поэтому, освещая то или иное событие как фотокорреспондент, он старается заодно снимать и своих коллег. Что из этого получается, как раз и можно увидеть на выставке «За кадром».

– Работа журналиста – это трудно, сложно и напряженно. Много командировок, материалы нужно сдавать быстро и вовремя. В то же время это замечательная профессия. Много ездишь, много узнаешь, постоянно встречаешься с огромным количеством умных, талантливых, интересных людей, чему-то учишься у них. Поэтому я свою профессию считаю самой лучшей, – говорит Валентин Евкин.

Открыла выставку председатель регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева. Поприветствовал собравшихся заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков. Ознакомились с фотовыставкой и некоторые из ее героев.

Открытие выставки приурочили к профессиональному празднику работников СМИ – Дню российской печати, который будет отмечаться завтра, 13 января. Посмотреть фотоработы можно в течение месяца на первом этаже рязанского Дома печати (Рязань, улица Горького, д.14).

Встреча продолжилась общением членов рязанского клуба ветеранов журналистики в теплой атмосфере за чашкой чая.

Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром
Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром
Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром
Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром
Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром
Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром

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