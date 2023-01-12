Рязанский фотокорреспондент Валентин Евкин показывает тех, кто остается за кадром

Сегодня, 12 января, в Доме печати открылась персональная фотовыставка члена Союза журналистов России, фотокорреспондента Валентина Евкина. Называется она «За кадром» (6+) и включает в себя 15 фоторабот. На них показаны видеооператоры, фотокоррепонденты, пишущие и телевизионные журналисты рязанских СМИ в процессе работы и подготовки репортажей.

Автор выставки Валентин Евкин сожалеет, что репортеры чаще всего остаются за кадром. Поэтому, освещая то или иное событие как фотокорреспондент, он старается заодно снимать и своих коллег. Что из этого получается, как раз и можно увидеть на выставке «За кадром».

– Работа журналиста – это трудно, сложно и напряженно. Много командировок, материалы нужно сдавать быстро и вовремя. В то же время это замечательная профессия. Много ездишь, много узнаешь, постоянно встречаешься с огромным количеством умных, талантливых, интересных людей, чему-то учишься у них. Поэтому я свою профессию считаю самой лучшей, – говорит Валентин Евкин.

Открыла выставку председатель регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева. Поприветствовал собравшихся заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков. Ознакомились с фотовыставкой и некоторые из ее героев.

Открытие выставки приурочили к профессиональному празднику работников СМИ – Дню российской печати, который будет отмечаться завтра, 13 января. Посмотреть фотоработы можно в течение месяца на первом этаже рязанского Дома печати (Рязань, улица Горького, д.14).

Встреча продолжилась общением членов рязанского клуба ветеранов журналистики в теплой атмосфере за чашкой чая.