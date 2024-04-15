Рязанский филиал института культуры возобновляет набор студентов

Возобновляется набор студентов в закрытый ранее рязанский филиал МГИК. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.
Малков отмечает: на учёбу планируют принять 100 студентов. Поступить они смогут как на очную, так и на заочную формы. Работать с учащимися буду преподаватели института культуры и лучшие педагоги нашей области.
20 апреля для потенциальных абитуриентов пройдёт день открытых дверей филиала. На улице Почтовой с концертом выступят студенты вуза, а проконсультируют рязанцев по поводу поступления в библиотеке имени Горького.
Губернатор также рассказал о судьбе здания института на Театральной площади, которое несколько лет пустует.
Уже известно, что до восстановления здания студенты будут заниматься на базе библиотеки Горького и других учреждений. Ежегодно в рязанском филиале будут открываться новые направления подготовки.