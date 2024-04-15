Вторник, 16 апреля, 2024

Рязанский филиал института культуры возобновляет набор студентов

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Возобновляется набор студентов в закрытый ранее рязанский филиал МГИК. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

— Мы сделали всё, чтобы возродить вуз. С сентября в Рязани начинается подготовка специалистов по четырём направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Это результат большой совместной работы с министерством культуры России, — пишет он.

Малков отмечает: на учёбу планируют принять 100 студентов. Поступить они смогут как на очную, так и на заочную формы. Работать с учащимися буду преподаватели института культуры и лучшие педагоги нашей области.

20 апреля для потенциальных абитуриентов пройдёт день открытых дверей филиала. На улице Почтовой с концертом выступят студенты вуза, а проконсультируют рязанцев по поводу поступления в библиотеке имени Горького.

Губернатор также рассказал о судьбе здания института на Театральной площади, которое несколько лет пустует.

— Требуются очень серьёзные средства на реставрацию здания. Вместе с коллегами из федерального центра серьёзно занимаемся этим вопросом, — рассказал он.

Уже известно, что до восстановления здания студенты будут заниматься на базе библиотеки Горького и других учреждений. Ежегодно в рязанском филиале будут открываться новые направления подготовки.

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