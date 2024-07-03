Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» начал вести прием без выходных

С 1 июля в работе фонда произошло важное изменение. Теперь филиал перешел на семидневный режим работы и будет вести ежедневный прием без выходных. Это сделано для удобства ветеранов СВО и семей погибших бойцов.



Число запросов постоянно растет. Это показатель доверия людей к фонду. Важно, что значительная часть запросов – срочные, связанные с госпитализацией, протезированием, оформлением документов. Необходимо сохранить стандарты помощи и обеспечить людям доступную поддержку.

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