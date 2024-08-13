Рязанский фермер рассказала, как подготовить клубнику к зимовке

Те, кто выращивают на своих участках клубнику, уже задумываются, как сделать так, что в следующем году ягода вновь порадовала обильным урожаем. Рязанский фермер Наталья Самарина рассказала 7info, как подготовить клубнику к зимовке.
После плодоношения (примерно до 15 июля) листья состригают. Об этом нехитрой процедуре знают все те, кто выращивает клубнику. Но на этом подготовка к зиме не заканчивается. Как отмечает Наталья Самарина, именно осенью нужно уделить особое внимание некоторым процедурам, которые помогают заложить здоровые цветочные почки, а следовательно, будущий урожай.
В конце октября фермер рекомендует подкормить клубнику фосфором и калием. Для этого можно использовать либо комплексные препараты, либо древесную золу. Последнюю применяют в сухом виде, удобряя почву у основания растений или внося золу под перекопку при осенней подготовке грядок (не более 1 стакана золы на 1 кв.м).