Вторник, 13 августа, 2024

Рязанский фермер рассказала, как подготовить клубнику к зимовке

Автор: Кристина Аманн

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Фото Натальи Самариной

Те, кто выращивают на своих участках клубнику, уже задумываются, как сделать так, что в следующем году ягода вновь порадовала обильным урожаем. Рязанский фермер Наталья Самарина рассказала 7info, как подготовить клубнику к зимовке.

После плодоношения (примерно до 15 июля) листья состригают. Об этом нехитрой процедуре знают все те, кто выращивает клубнику. Но на этом подготовка к зиме не заканчивается. Как отмечает Наталья Самарина, именно осенью нужно уделить особое внимание некоторым процедурам, которые помогают заложить здоровые цветочные почки, а следовательно, будущий урожай.

— Нужно подкормить ягоды удобрением с равными долями азот-фосфор-калий (18/18/18 или 20/20/20), — говорит фермер. — Через 10 дней внести кальциевую селитру (столовая ложка на 10 литров воды). Затем обработать фунгицидом и инсектицидом в одной баковой смеси. Я обрабатываю фунгицидом Луна Транквилити+инсектицид Вертимек, (все делаю по инструкции на упаковке), а также добавляю прилипатель (липосам). После наблюдаем за состоянием растений. Если увидим признаки грибковых заболеваний или действия насекомых, обрабатываем повторно.

В конце октября фермер рекомендует подкормить клубнику фосфором и калием. Для этого можно использовать либо комплексные препараты, либо древесную золу. Последнюю применяют в сухом виде, удобряя почву у основания растений или внося золу под перекопку при осенней подготовке грядок (не более 1 стакана золы на 1 кв.м).

— Очень важно обильно поливать клубнику до поздней осени! Все подкормки нужно производить после полива, — подчеркнула Наталья.

Рязанский фермер рассказала, как подготовить клубнику к зимовке
Рязанский фермер рассказала, как подготовить клубнику к зимовке

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