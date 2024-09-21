Рязанский драмтеатр откроет новый сезон с обновлённым залом

Через неделю Театр драмы открывает свой 237-й сезон. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин в своём телеграм-канале.

Первую постановку по пьесе А. Галича «Матросская тишина» можно будет увидеть на обновлённой сцене. Около 50 миллионов рублей было потрачено на замену покрытия сцены, покупку и установку светового и звукового оборудования, ремонт зрительного зала.

Спектакли Театра драмы теперь доступны для людей с проблемами слуха: в зале установили специальное оборудование.

На средства нацпроекта также обновили оборудование в Рязанском музыкальном театре. Он начинает 21-й сезон с современными светильниками, прожекторами, экраном.

Рязанский областной театр юного зрителя, который недавно открылся после большого ремонта, и Рязанский театр кукол также получили новое световое, звуковое и видеопроекционное оборудование по проекту «Культура малой Родины».