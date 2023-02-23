Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»

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Фото со страницы Павла Артёмова ВКонтакте

Депутат думы Шиловского муниципального района Павел Артёмов традиционно отметил День защитника Отечества ежегодной гонкой «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина». Фотографиями он поделился на своей странице ВКонтакте.

Павел Артёмов: «Прошёл дистанцию на одном дыхании, которое удалось перевести только на финише, за чашкой чая от постоянных партнёров наших дружеских соревнований – благотворительного фонда «Забота»

Депутат поблагодарил организаторов за честь поднять флаг Шиловского района и возможность испытать свои силы, по-доброму посоперничать и встретить праздник среди друзей и коллег.

Павел Артёмов поздравил своих земляков Любовь Амелькину и Владимира Каушкина, занявших призовые места, и пожелал им крепкого здоровья.

Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»
Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»
Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»
Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»
Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»
Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»

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