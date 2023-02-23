Рязанский депутат прошёл дистанцию «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина»

Депутат думы Шиловского муниципального района Павел Артёмов традиционно отметил День защитника Отечества ежегодной гонкой «Лыжня здоровья памяти В.М. Фомина». Фотографиями он поделился на своей странице ВКонтакте.
Депутат поблагодарил организаторов за честь поднять флаг Шиловского района и возможность испытать свои силы, по-доброму посоперничать и встретить праздник среди друзей и коллег.
Павел Артёмов поздравил своих земляков Любовь Амелькину и Владимира Каушкина, занявших призовые места, и пожелал им крепкого здоровья.
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