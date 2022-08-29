Рязанский депутат Панкин получил условный срок за мошенничество

Рязанский депутат Дмитрий Панкин получил условный срок за мошенничество, сообщает рязанское бюро Новой газеты.

Приговор депутату Рядгордумы Советский районный суд вынес 29 августа. Панкина признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Издание сообщает, что Дмитрий Панкин присвоил себе 300 тысяч рублей, которые были выделены на оплату работы депутатских помощников.

Отбывать наказание Панкин будет условно.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.