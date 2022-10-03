Рязанский депутат Красов назначен координатором от Госдумы в Запорожскую область

Совет Госдумы в понедельник, 3 октября, утвердил депутатов-координаторов по взаимодействию с новыми субъектами, принятыми в состав России. Об этом сообщил сайт федерального собрания.
По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, депутаты будут работать в четырех регионах: открывать приёмные, вести приём граждан, решать их проблемы. Также своих представителей направят все фракции.
В Запорожскую область координатором назначен депутат от Рязанской области Андрей Красов. Красов — десантник, Герой России, бывший начальник Рязанского десантного училища.
Координатором в Херсонскую область назначили депутата Глеба Хора.