Рязанский депутат Красов назначен координатором от Госдумы в Запорожскую область

Совет Госдумы в понедельник, 3 октября, утвердил депутатов-координаторов по взаимодействию с новыми субъектами, принятыми в состав России. Об этом сообщил сайт федерального собрания.

По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, депутаты будут работать в четырех регионах: открывать приёмные, вести приём граждан, решать их проблемы. Также своих представителей направят все фракции.

— На заседании Совета было определено, что Государственную Думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин, — говорится в сообщении.

В Запорожскую область координатором назначен депутат от Рязанской области Андрей Красов. Красов — десантник, Герой России, бывший начальник Рязанского десантного училища.

Координатором в Херсонскую область назначили депутата Глеба Хора.