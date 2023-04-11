Рязанский депутат Григорий Парсентьев передал гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий ЛНР

Депутат Рязанской областной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев организовал сбор и лично передал гуманитарную помощь для мирных жителей освобождённых территорий ЛНР: продукты питания, постельное бельё, медицинские средства, детскую одежду.

Парламентарий в составе организованного гумконвоя также привёз батальону в зоне специальной операции, в составе которого есть рязанцы, необходимые на передовой элементы обмундирования, стройматериалы, маскировочные сети и инструменты.

Григорий Парсентьев посетил зону боевых действий и освобождённые территории уже в шестой раз.