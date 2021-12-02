Рязанский бизнес-омбудсмен попросил разрешить общепиту работать ночью

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин попросил власти разрешить общепиту работать ночью. Соответствующее обращение направлено в адрес зампреда регионального правительства Светланы Горячкиной.

Пронин предложил условие для смягчения ограничений. Так, заходить в заведения ночью смогут только те, кто имеет QR-код или справку о медотводе. Он отметил, что в некоторых регионах власти разрешили на данном условии работать кафе, ресторанам и барам ночью, а также обратил внимание, что основную выручку им приносит именно работа ночные часы. Кроме того,разрешение входа по QR-кодам будет стимулировать граждан к прохождению вакцинации.

Также Михаил Пронин попросил разрешить рязанцам ходить в торговые центры без QR-кодов и справок в будние дни, с понедельника по четверг, когда посетителей не так много. По его мнению, нужно разрешить работу детских развлекательных комплексов в ТРЦ при наличии у сопровождающих взрослых справки или QR-кода.