Рязанских специалистов обучат сервис-дизайну в социальной сфере

Рязанские специалисты участвуют в программе обучения сервис-дизайну.

Агентство стратегических инициатив запустило программу региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров. Цель проекта — сделать процесс получения гражданами соцуслуг максимально простым и понятным.

Свыше 150 кандидатов и их команд из 28 российских регионов будут участвовать в тренингах с 25 по 30 июля в Москве в рамках Национальной социальной инициативы.

Участники рассмотрят 7 основных жизненных ситуаций – выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребёнка и трудоустройство. Они должны разработать решения, которые региональные органы власти, соцслужб и медучреждений легко бы использовали в ежедневной работе.

Затем региональные команды должны будут выявлять потребности граждан и системные проблемы, а на заключительном этапе — обеспечить внедрение необходимых решений.

«Сервисный дизайн – важный шаг к повышению качества и облегчению процесса получения гражданином социальной услуги», – подчеркнул директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко

В 2022 году пилотный проект АСИ по созданию института сервисных уполномоченных планируют реализовать в 32 российских субъектах, в том числе Рязанской области.