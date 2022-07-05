Рязанских предпринимателей приглашают поучаствовать в опросе о качестве телеком-услуг.

Региональное минцифры проводит опрос предпринимателей о качестве предоставления телекоммуникационных услуг на территории Рязанской области.

Цель исследования – выявить пробелы в развитии инфраструктуры связи и определить пути развития телекоммуникаций в регионе. Респондентам предлагают оценить стабильность, качество и зону покрытия мобильной связи, а также доступа в интернет.

Опрос проводится до 7 июля включительно на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.