26.3 C
Рязань
Вторник, 5 июля, 2022

Рязанских предпринимателей приглашают поучаствовать в опросе о качестве телеком-услуг

spot_img
Татьяна Проводина

Рязанских предпринимателей приглашают поучаствовать в опросе о качестве телеком-услуг

Business фото создан(а) DilokaStudio - ru.freepik.com

Рязанских предпринимателей приглашают поучаствовать в опросе о качестве телеком-услуг.

Региональное минцифры проводит опрос предпринимателей о качестве предоставления телекоммуникационных услуг на территории Рязанской области.

Цель исследования – выявить пробелы в развитии инфраструктуры связи и определить пути развития телекоммуникаций в регионе. Респондентам предлагают оценить стабильность, качество и зону покрытия мобильной связи, а также доступа в интернет.

Опрос проводится до 7 июля включительно на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7