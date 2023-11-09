Четверг, 9 ноября, 2023
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Рязанских полицейских, находящихся на Северо-Кавказе, поздравили с профессиональным праздником

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Фото: УМВД России по Рязанской области

Рязанских полицейских, находящихся в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, поздравили с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

Сводный отряд посетил замначальника УМВД России по Рязанской области Вадим Черемисин, сообщает пресс-служба ведомства. Он проверил условия проживания и несения службы, пообщался с сотрудниками и выслушал предложения.

В честь наступающего праздника Черемисин передал коллегам наилучшие пожелания от начальника УМВД России по Рязанской области генерал-майора полиции Владимира Алай и руководства управления и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Также 8 ноября, в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, Черемисин и личный состав сводного отряда возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам.

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