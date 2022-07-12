Рязанских подростков будут судить за разбой

Рязанских подростков будут судить за разбойное нападение на прохожего.

Их обвиняют по статье о разбое в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд. Расследование провёл Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани.

Двое жителей областного центра 2004 года рождения ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Следствие утверждает, что 3 февраля на одной из улиц города подростки, действуя по предварительному сговору, напали на случайного прохожего. Обвиняемые распылили аэрозольный газовый баллончик, избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон.

Санкция вменяемой подросткам статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.