Рязанских блогеров и СМИ приглашают к участию в конкурсе «Десятилетие восстановления»

Блогеров и СМИ из Рязанской области приглашают к участию в конкурсе «Десятилетие восстановления».
Конкурс организован Всероссийским обществом охраны природы для повышения интереса к активному освещению мероприятий по сохранению и развитию экосистем и распространения успешных практик по охране природы. Об этом сообщает министерство по делам территорий Рязанской области.
Приглашают представителей СМИ и авторов сети ВКонтакте.
В творческом состязании несколько номинаций:
«Право на жизнь» – о происходящих сейчас процессах деградации экосистем и принимаемых мерах;
«Утрачены навсегда» – о деградированных и разрушенных экосистемах;
«Устойчивое будущее: курсом Всероссийского общества охраны природы» – о действиях Всероссийского общества охраны природы и мероприятиях по восстановлению экосистем;
«В контакте с природой» – материалы, вызвавшие резонанс, способствовавшие действиям по восстановлению экосистем;
«Герой нашего времени» – о конкретном человеке или группе людей, своими действиями остановивших разрушение экосистемы.
Приём заявок на участие продлится по 30 сентября. Число работ не ограничено. Финалистам проекта вручат дипломы и денежные премии.
Подробности на сайте проекта.