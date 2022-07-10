Рязанских блогеров и СМИ приглашают к участию в конкурсе «Десятилетие восстановления»

Блогеров и СМИ из Рязанской области приглашают к участию в конкурсе «Десятилетие восстановления».

Конкурс организован Всероссийским обществом охраны природы для повышения интереса к активному освещению мероприятий по сохранению и развитию экосистем и распространения успешных практик по охране природы. Об этом сообщает министерство по делам территорий Рязанской области.

Приглашают представителей СМИ и авторов сети ВКонтакте.

В творческом состязании несколько номинаций:

«Право на жизнь» – о происходящих сейчас процессах деградации экосистем и принимаемых мерах;

«Утрачены навсегда» – о деградированных и разрушенных экосистемах;

«Устойчивое будущее: курсом Всероссийского общества охраны природы» – о действиях Всероссийского общества охраны природы и мероприятиях по восстановлению экосистем;

«В контакте с природой» – материалы, вызвавшие резонанс, способствовавшие действиям по восстановлению экосистем;

«Герой нашего времени» – о конкретном человеке или группе людей, своими действиями остановивших разрушение экосистемы.

Приём заявок на участие продлится по 30 сентября. Число работ не ограничено. Финалистам проекта вручат дипломы и денежные премии.

Подробности на сайте проекта.