Среда, 17 июля, 2024

Рязанских бизнесменов научили бережливости

Автор: 7info7

Опубликовано

Участники проекта «АПР_Универ» Ассоциации предпринимателей Рязанской области прошли обучение на «Фабрике процессов». Интерактивная площадка действует на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Проект «АПР_Универ» уже не первый год объединяет представителей различных сфер деятельности ― от собственников и руководителей компаний до рядовых сотрудников. В бизнес-школе они не только изучают основы предпринимательства, но и повышают свои компетенции в области эффективной организации рабочих процессов. О том, как это сделать с помощью инструментов бережливого производства, им рассказали эксперты Регионального центра компетенций АРБ.

В интерактивном формате команда участников прошла путь от малоэффективного процесса к образцовому производственному потоку, разрешив ряд логистических и операционных проблем и улучшив экономические показатели в несколько раз. Итогом работы виртуального предприятия стала прибыль в 91,3 тысячи рублей и сокращение себестоимости одного изделия в 3,5 раза.

«Как представитель пищевой отрасли я далека от организации производственных процессов, но те «бережливые» инструменты, что мы применяли сегодня на «Фабрике», универсальны и подходят для оптимизации любого вида деятельности. Мы узнали, как сокращать затраты, выявлять узкие места, а еще сплотились ради успеха всей команды. Считаю, что каждому специалисту будет полезно пройти обучение на «Фабрике процессов». Спасибо тренерам РЦК за возможность взглянуть на нашу работу по-новому», ― поделилась впечатлениями начальник производства компании «Гурманика» Марина Дурнешова.

Рязанских бизнесменов научили бережливости
Рязанских бизнесменов научили бережливости
Рязанских бизнесменов научили бережливости
Рязанских бизнесменов научили бережливости
Рязанских бизнесменов научили бережливости

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