Рязанские железнодорожники провели профилактическую акцию на переезде

В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая проходит с 10 по 23 января, железнодорожники провели профилактическое мероприятие на одном из самых оживленных переездов в районе улицы Военных автомобилистов г. Рязани.

Сотрудники МЖД подошли к делу творчески. Водителей и пешеходов на переезде встречали герои в костюмах «друзей и врагов» — Светофор, Часы, Жизнь, Мобильный телефон. Они напомнили водителям о правилах пересечения железнодорожных путей, особенно при неблагоприятных погодных условиях, раздали информационные буклеты и объяснили тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, а также персональную ответственность и неотвратимость наказания за допущенные нарушения ПДД.

В 2023 году в Рязанской области в границах МЖД произошло 3 дорожно-транспортных происшествия на переездах. За аналогичный период 2022 года был зарегистрирован один подобный случай. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.