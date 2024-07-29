Понедельник, 29 июля, 2024

Рязанские врачи спасли беременную пациентку с острым холециститом

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от studioredcup на Freepik

Врачи Рязанской Областной клинической больницы спасли пациентку Марию, которую госпитализировали с клиникой острого холецистита и беременностью в сроке 36-37 недель. Об этом рассказали в группе медучреждения.

Отмечается, что консервативная терапия, которая была назначена женщине, не давала результатов. На УЗИ у нее обнаружили камень диаметром 2 см, который полностью перекрывал просвет желчного протока.

Врачи приняли решение провести родоразрешение путем кесарева сечения и удалить желчный пузырь лапароскопическим доступом. Операцию провели специалисты из Рязанского областного перинатального центра и хирурги ОКБ. Отмечается слаженная работа анестезиологов отделения АРО ОКБ, которые проводили наркоз при таком необычном оперативном вмешательстве.

У Марии родилась здоровая девочка. Она чувствует себя хорошо, пока находится под наблюдением врачей. У ее мамы закончился послеоперационный период. Женщину перевели в палату, и она готовится к выписке.

Фото из группы ОКБ

Рязанские врачи спасли беременную пациентку с острым холециститом

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