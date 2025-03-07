Рязанские врачи «скорой» спасли мужчину с резким скачком давления

— Всё по существу, ничего лишнего. Настоящие профессионалы своего дела. Большое спасибо, что в службе скорой помощи есть такие люди.

Отзыв пишу не первый раз, сам являюсь целевиком Рязанской ССМП, и каждый раз всё больше и больше вдохновляюсь этой деятельностью и людьми, которые ежедневно спасают чужие жизни, — говорится в обращении.