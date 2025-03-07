Рязанские врачи «скорой» спасли мужчину с резким скачком давления

Врачи скорой помощи в Рязани спасли мужчину, у которого резко подскочило давление. Благодарность опубликовал сын пациента, её разместил рязанский Минздрав.
4 марта около 19 часов мужчине стало плохо. У здорового мужчины спонтанно повысилось артериальное давление до 180/100, появилась резкая слабость, ломота в конечностях. Давление сбили гипотензивной таблеткой. По утру состояние резко ухудшилось: появился холодный липкий пот, слабость усилилась.
Было принято решение вызвать «скорую». На вызов приехала 14 бригада. Медики Крылова Е.С. и Севрюков А.В. провели оперативную диагностику, сбрали анамнез и провели лечение.