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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Медицина

Рязанские врачи «скорой» спасли мужчину с резким скачком давления

Валерия Мединская

Врачи скорой помощи в Рязани спасли мужчину, у которого резко подскочило давление. Благодарность опубликовал сын пациента, её разместил рязанский Минздрав.

4 марта около 19 часов мужчине стало плохо. У здорового мужчины спонтанно повысилось артериальное давление до 180/100, появилась резкая слабость, ломота в конечностях. Давление сбили гипотензивной таблеткой. По утру состояние резко ухудшилось: появился холодный липкий пот, слабость усилилась.

Было принято решение вызвать «скорую». На вызов приехала 14 бригада. Медики Крылова Е.С. и Севрюков А.В. провели оперативную диагностику, сбрали анамнез и провели лечение.

— Всё по существу, ничего лишнего. Настоящие профессионалы своего дела. Большое спасибо, что в службе скорой помощи есть такие люди.
Отзыв пишу не первый раз, сам являюсь целевиком Рязанской ССМП, и каждый раз всё больше и больше вдохновляюсь этой деятельностью и людьми, которые ежедневно спасают чужие жизни, — говорится в обращении.

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