Рязанские волонтёры начали работать в Луганской республиканской больнице

24 января на заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил Минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев.
Малков отметил, что в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры — представители партии «Единая Россия». Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами.
Группа уже приступила к работе. Волонтеры заранее прошли обучение на специальных курсах, где получили навыки оказания первой медпомощи. Практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета. Павел Малков поблагодарил руководство вуза за участие.
Губернатор поручил министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову проработать возможность дополнительной поддержки проекта.
Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей Рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы и другие полезные вещи.
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