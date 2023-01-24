Рязанские волонтёры начали работать в Луганской республиканской больнице

24 января на заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил Минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев.

Малков отметил, что в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры — представители партии «Единая Россия». Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами.

Группа уже приступила к работе. Волонтеры заранее прошли обучение на специальных курсах, где получили навыки оказания первой медпомощи. Практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета. Павел Малков поблагодарил руководство вуза за участие.

«Сейчас в университете уже начали обучение второй группы, 16 человек. Продолжается регистрация на курсы. Некоторые рязанцы тоже заявляют о желании отправиться волонтерами в зону СВО. Такими людьми можно по-настоящему гордиться», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поручил министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову проработать возможность дополнительной поддержки проекта.

Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей Рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы и другие полезные вещи.

«Уверен, что таких инициатив будет много и это тоже нужно всячески поддерживать. Дело важное, люди хотят помогать», — сказал глава региона.