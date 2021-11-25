Рязанские власти проработают инициативы руководителей ТЦ по антиковидным ограничениям

В Рязанском министерстве промышленности и экономического развития с 9 по 12 ноября состоялся ряд встреч с представителями региональных ТЦ и ТРЦ, в ходе которых обсуждались вопросы, касающиеся мер поддержки и действующих антиковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.

В ходе обсуждений предприниматели высказали ряд предложений и пожеланий по оптимизации ограничительных мер, выразив вместе с тем понимание текущей ситуации с COVID-19.

Сейчас инициативы бизнес-сообщества прорабатываются оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что 1 декабря 2021 года пройдёт новая встреча представителей рязанских ТЦ с Правительством региона, Управлением Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей области.