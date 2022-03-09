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Среда, 9 марта, 2022

Рязанские урбанисты призвали мэрию правильно кронировать деревья

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Рязанские урбанисты призвали мэрию правильно кронировать деревья

Александр Ильин

Рязанские урбанисты призвали горадминистрацию к правильной обрезке деревьев. Пост появился в группе «Рязань-3» 9 марта.

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Активисты отмечают, что из-за неправильной обрезки деревья выглядят «жутко» и часто погибают. Пример — Московское шоссе.

Обрезкой деревьев должны заниматься квалифицированные садовники и арбористы. В качестве примера хорошего кронирования проводится сквер у Торговых рядов. 

Урбанисты просят мэрию следовать «Правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ». В документе, в частности, говорится, что обрезка кроны не должна приводить к потере декоративности зелёных насаждений. 

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Авторы отметили и ненужную в большинстве случаев побелку деревьев. Согласно приведенному выше документу, белить растения на улицах и в парках запрещается, если на участке нет специальных санитарных требований. 

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