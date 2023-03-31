Рязанские УК будут реагировать на сообщения жителей в соцсетях

Центр управления регионом и Госжилинспекция Рязанской области запустили проект по подключению управляющих компаний к работе в соцсетях. Об этом начальник ГЖИ Татьяна Тарасюк рассказала в прямом эфире, организованном ЦУР.

Вопросы по работе управляющих компаний часто встречаются в соцсетях, причём их количество варьируется в зависимости от сезона. При этом, как признала Татьяна Тарасюк, жителям зачастую проще написать о проблеме в комментариях, чем позвонить в диспетчерскую или составить официальное обращение. Потому ЦУР вышел с инициативой запустить такой проект.

– Мы пришли к тому, что управляющие компании должны видеть сообщения в соцсетях и реагировать на них, – отметила начальник ГЖИ.

Сейчас ЦУР осуществляет подключение управляющих компаний к системе «Инцидент Менеджмент». Эта система автоматически собирает комментарии и посты от жителей, которые затем направляются на отработку в органы власти и местного самоуправления. В настоящий момент подключены 29 УК, ещё не менее 15 подключат в ближайшее время.

– Обращения жителей – очень важный фактор в нашей работе. Их нельзя игнорировать. Если жителю удобно написать в соцсетях – нужно поймать этот вопрос и отреагировать. Будем увеличивать эту работу, – сказала Татьяна Тарасюк.