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Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова

7info

В субботу, 14 октября, рязанские стрелки по «тарелочкам» собрались на одно из самых знаковых событий в спортивном календаре областных мероприятий по стендовой стрельбе – разыгрывался Кубок Миронова.

К десяти утра высота облаков над солотчинским сосновым бором, где расположен стрелковый стенд, оставляла надежду, что дождя не будет, но, увы, здесь – как и в футболе: «Матч состоится в любую погоду».

И погода показала себя как и подобает середине осени – пошёл мелкий, но постоянно идущий дождь.

Между тем, страсти на всех трёх спортивных площадках для каждой из дисциплин стрельбы по летящим мишеням, а это трап, скит и спортинг, разгорались нешуточные.

Сразу стало ясно, что организаторы соревнований на этот раз приготовили спортсменам-спортингистам  главный сюрприз – была измена расстановка машинок для запуска мишеней, их буквенное обозначение и схема запуска.

Так делается, чтобы спортсмены не привыкали стрелять по одним и тем же мишеням, зная где и как их следует поражать, заранее.

Спортинг – сравнительно молодая дисциплина в стендовой стрельбе, стремительно набирающая популярность у спортсменов самых разных уровней подготовки и школ стрельбы, в последние годы, однако по количеству проводимых по ней турниров в нашей стране она обходит классические дисциплины – стрельбу «на круге», или скит и на траншее – трап.

Следует отметить, что турнир памяти гвардии полковника Виктора Ивановича Миронова, пожалуй, не побоюсь этого слова, легенды рязанской стендовой стрельбы, ветерана-афганца, тренера, воспитавшего не одного мастера стрельбы на стенде, наши спортсмены считают главным стрелковым событием в областных соревнованиях по стенду.

Ибо авторитет этого человека был и остаётся настолько сильным, что каждый, кто хоть раз стрелял под его соколиным взором, кому он давал наставления, рекомендации, исправлял ошибки, иногда даже в довольно эмоциональной форме, ощущает эту поразительную связь даже сегодня, несмотря на то, что выдающегося тренера и настоящего человека нет с нами вот уже полтора года.

Итак, к второй стрелковой серии, то есть после первых 25 принятых стрелками мишеней, хляби небесные разверзлись и стало понятно, что это надолго…

Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова

Мастера круглого стенда стреляли упражнение С-75, это означает, что на круге стрелкам предлагалось поразить 75 «тарелочек», выпущенных из верхнего и нижнего окон, находящихся в противоположно стоящих «башнях», при этом спортсмены двигаются после каждых 2-х выстрелов, поочерёдно перемещаясь с первого стрелкового номера на второй, и так далее по дуге окружности, разделённой на сектора с углом в 30˚ каждый, до 7 номера. Восьмой, самый сложный, на мой взгляд номер, расположен в самом центре этого полукруга, чтобы стрелять по мишени, выбрасываемой и верхнего и нижнего окон, здесь требуется поразительная скорость реакции и максимальная концентрация, так как подлётное время мишени до позиции стрелка составляет около 1-й секунды.

Лучший результат в этом виде стрельбы был показан спортсменом из Республики Адыгея, мастером спорта России, Дмитрием Власовым, являвшимся гостем соревнований, при этом в финальной серии он показал одинаковый с нашим стрелком – кандидатом в мастера спорта Ярославом Безрядиным результат, что дало основания главному судье соревнований назначить перестрелку между ними, по результатам которой Дмитрий победил с преимуществом в одну мишень.

Серебряная и бронзовая медали у наших земляков Ярослава Безрядина и Алексея Жеглова.

Спортингисты, или спортсмены, ведущие огонь по мишеням, летящим с разными скоростями и траекториями как мимо спортсмена (слева направо), так и наоборот, на него и от него (угонная и встречная мишени), вылетающими из-за позиции стрелка, буквально из-за его спины, были удивлены задумкой организаторов по перестановке пускающих машинок до степени о-го-го!

Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова

Учитывая, что участники были разделены на 2 подкатегории – спортсмены и охотники, но стреляли они один около другого, с 5 расположенных в 3-х метрах одна от другой на одной линии позиций, с психологическим напряжением удалось справиться далеко не всем, ибо траектории полётов были неведомы ровным счётом никому, а тут ещё осадки с неба..

Частично эту проблему компенсировали стрелковые очки, особым цветом линз, как правило это жёлтый и пурпурный, «подсвечивали» мишени, то есть делали их контрастнее и ярче, однако, одного этого мало – необходимо было мгновенно адаптироваться к новым полётам.

После анализа стрельбы по 100 мишеням стало понятно, что лучше всех у спортсменов с этой задачей справился Дмитрий Аргунов, получивший золотую медаль, серебро выиграл Евгений Романюк  и бронза в копилке Ивана Кошелева.

В категории охотники, после подсчёта результатов стрельбы по 75 запущенным мишеням, судьи отдали пальму первенства Сергею Мирошину, на втором месте с серебром Андрей Козлов, бронзовая награда у Валерия Малистова.

На траншейном стенде так же всё было непросто, спортсмены приняли 75 мишеней в трёх сериях по 25 каждая, однако, самым интересным моментом явился финал, это когда по 25 мишеням (серия) разрешено стрелять только одним патроном.

В результате лучшим оказался мастер спорта России Иван Миронов, второе место занял Евгений Гамезо, бронзовая медаль – у Максима Крутикова.

Организаторы соревнований отметили отдельным призом самую юную спортсменку соревнований – 13-летнюю Ксению Кондрашину, упорно сражавшуюся с взрослыми спортсменами в дисциплине спортинг и на сегодняшний день являющейся единственной в Рязанской области юниоркой, выступающей в этой дисциплине на соревнованиях. 

Так же был отмечен рязанский спортсмен-параолимпиец, на сегодняшний день единственный представитель в дисциплине пара-трап нашей стрелковой школы на соревнованиях общероссийского уровня, речь о Евгении Гамезо, начавшим свои тренировки у легендарного тренера, в честь которого были устроены соревнования. 

Трогательным моментом явилось то, что во время церемонии награждения обладатель кубка Миронова в дисциплине трап – его сын, Иван Викторович Миронов, передал эту высокую награду Евгению, добавив при этом, что было бы справедливым отметить работу спортсмена с инвалидностью на протяжении всего сезона, таковой была бы воля его отца.

Данные соревнования направлены на популяризацию данного вида спорта в нашей области, являясь живым примером того, насколько рязанские стрелки чтят, сохраняют и приумножают славные традиции своих учителей из сезона в сезон.

Мы верим, что в России рязанскую стрелковую школу будут узнавать сразу и уважать за то упорство, с которым они сражаются на стрелковых объектах огромной страны во все времена.

Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова
Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова

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