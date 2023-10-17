Рязанские стрелки разыграли Кубок Миронова

В субботу, 14 октября, рязанские стрелки по «тарелочкам» собрались на одно из самых знаковых событий в спортивном календаре областных мероприятий по стендовой стрельбе – разыгрывался Кубок Миронова.

К десяти утра высота облаков над солотчинским сосновым бором, где расположен стрелковый стенд, оставляла надежду, что дождя не будет, но, увы, здесь – как и в футболе: «Матч состоится в любую погоду».

И погода показала себя как и подобает середине осени – пошёл мелкий, но постоянно идущий дождь.

Между тем, страсти на всех трёх спортивных площадках для каждой из дисциплин стрельбы по летящим мишеням, а это трап, скит и спортинг, разгорались нешуточные.

Сразу стало ясно, что организаторы соревнований на этот раз приготовили спортсменам-спортингистам главный сюрприз – была измена расстановка машинок для запуска мишеней, их буквенное обозначение и схема запуска.

Так делается, чтобы спортсмены не привыкали стрелять по одним и тем же мишеням, зная где и как их следует поражать, заранее.

Спортинг – сравнительно молодая дисциплина в стендовой стрельбе, стремительно набирающая популярность у спортсменов самых разных уровней подготовки и школ стрельбы, в последние годы, однако по количеству проводимых по ней турниров в нашей стране она обходит классические дисциплины – стрельбу «на круге», или скит и на траншее – трап.

Следует отметить, что турнир памяти гвардии полковника Виктора Ивановича Миронова, пожалуй, не побоюсь этого слова, легенды рязанской стендовой стрельбы, ветерана-афганца, тренера, воспитавшего не одного мастера стрельбы на стенде, наши спортсмены считают главным стрелковым событием в областных соревнованиях по стенду.

Ибо авторитет этого человека был и остаётся настолько сильным, что каждый, кто хоть раз стрелял под его соколиным взором, кому он давал наставления, рекомендации, исправлял ошибки, иногда даже в довольно эмоциональной форме, ощущает эту поразительную связь даже сегодня, несмотря на то, что выдающегося тренера и настоящего человека нет с нами вот уже полтора года.

Итак, к второй стрелковой серии, то есть после первых 25 принятых стрелками мишеней, хляби небесные разверзлись и стало понятно, что это надолго…

Мастера круглого стенда стреляли упражнение С-75, это означает, что на круге стрелкам предлагалось поразить 75 «тарелочек», выпущенных из верхнего и нижнего окон, находящихся в противоположно стоящих «башнях», при этом спортсмены двигаются после каждых 2-х выстрелов, поочерёдно перемещаясь с первого стрелкового номера на второй, и так далее по дуге окружности, разделённой на сектора с углом в 30˚ каждый, до 7 номера. Восьмой, самый сложный, на мой взгляд номер, расположен в самом центре этого полукруга, чтобы стрелять по мишени, выбрасываемой и верхнего и нижнего окон, здесь требуется поразительная скорость реакции и максимальная концентрация, так как подлётное время мишени до позиции стрелка составляет около 1-й секунды.

Лучший результат в этом виде стрельбы был показан спортсменом из Республики Адыгея, мастером спорта России, Дмитрием Власовым, являвшимся гостем соревнований, при этом в финальной серии он показал одинаковый с нашим стрелком – кандидатом в мастера спорта Ярославом Безрядиным результат, что дало основания главному судье соревнований назначить перестрелку между ними, по результатам которой Дмитрий победил с преимуществом в одну мишень.

Серебряная и бронзовая медали у наших земляков Ярослава Безрядина и Алексея Жеглова.

Спортингисты, или спортсмены, ведущие огонь по мишеням, летящим с разными скоростями и траекториями как мимо спортсмена (слева направо), так и наоборот, на него и от него (угонная и встречная мишени), вылетающими из-за позиции стрелка, буквально из-за его спины, были удивлены задумкой организаторов по перестановке пускающих машинок до степени о-го-го!

Учитывая, что участники были разделены на 2 подкатегории – спортсмены и охотники, но стреляли они один около другого, с 5 расположенных в 3-х метрах одна от другой на одной линии позиций, с психологическим напряжением удалось справиться далеко не всем, ибо траектории полётов были неведомы ровным счётом никому, а тут ещё осадки с неба..

Частично эту проблему компенсировали стрелковые очки, особым цветом линз, как правило это жёлтый и пурпурный, «подсвечивали» мишени, то есть делали их контрастнее и ярче, однако, одного этого мало – необходимо было мгновенно адаптироваться к новым полётам.

После анализа стрельбы по 100 мишеням стало понятно, что лучше всех у спортсменов с этой задачей справился Дмитрий Аргунов, получивший золотую медаль, серебро выиграл Евгений Романюк и бронза в копилке Ивана Кошелева.

В категории охотники, после подсчёта результатов стрельбы по 75 запущенным мишеням, судьи отдали пальму первенства Сергею Мирошину, на втором месте с серебром Андрей Козлов, бронзовая награда у Валерия Малистова.

На траншейном стенде так же всё было непросто, спортсмены приняли 75 мишеней в трёх сериях по 25 каждая, однако, самым интересным моментом явился финал, это когда по 25 мишеням (серия) разрешено стрелять только одним патроном.

В результате лучшим оказался мастер спорта России Иван Миронов, второе место занял Евгений Гамезо, бронзовая медаль – у Максима Крутикова.

Организаторы соревнований отметили отдельным призом самую юную спортсменку соревнований – 13-летнюю Ксению Кондрашину, упорно сражавшуюся с взрослыми спортсменами в дисциплине спортинг и на сегодняшний день являющейся единственной в Рязанской области юниоркой, выступающей в этой дисциплине на соревнованиях.

Так же был отмечен рязанский спортсмен-параолимпиец, на сегодняшний день единственный представитель в дисциплине пара-трап нашей стрелковой школы на соревнованиях общероссийского уровня, речь о Евгении Гамезо, начавшим свои тренировки у легендарного тренера, в честь которого были устроены соревнования.

Трогательным моментом явилось то, что во время церемонии награждения обладатель кубка Миронова в дисциплине трап – его сын, Иван Викторович Миронов, передал эту высокую награду Евгению, добавив при этом, что было бы справедливым отметить работу спортсмена с инвалидностью на протяжении всего сезона, таковой была бы воля его отца.

Данные соревнования направлены на популяризацию данного вида спорта в нашей области, являясь живым примером того, насколько рязанские стрелки чтят, сохраняют и приумножают славные традиции своих учителей из сезона в сезон.

Мы верим, что в России рязанскую стрелковую школу будут узнавать сразу и уважать за то упорство, с которым они сражаются на стрелковых объектах огромной страны во все времена.