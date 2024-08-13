Рязанские спортсмены завоевали медали Чемпионата мира по рукопашному бою

В Орле прошли Чемпионат и Первенство мира по рукопашному бою, собравшие более 300 участников из 28 стран. Рязанские спортсмены показали блестящие результаты в дисциплине «Демонстрация техники», сообщается на сайте администрации.

Воспитанница СШОР «Юпитер» Валерия Власова завоевала золото Чемпионата мира 2024, а Никита Перетрухин стал серебряным призером соревнований. Софья Чеканова из Академии ФСИН России завоевала бронзу.

Тренерами являются аслуженный мастер спорта России Андрей Трунтягин, Денис Фалеев, мастер спорта России международного класса Михаил Полянсков.