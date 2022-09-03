Рязанские школьники приняли участие в мероприятиях, посвящённых памяти Беслана

3 сентября мы отдаем дань памяти всем, кто погиб в результате террористических актов. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в первые дни сентября 2004 года, когда в результате террористического акта погибли свыше 300 человек, больше половины из которых — дети.

Терроризм — самое жестокое явление современности, вызов международной безопасности. Но с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Для этого необходимо приложить все усилия и лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагические события.

В этом году более 46 тысяч рязанских школьников принимают участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В образовательных учреждениях проходят тематические классные часы, уроки безопасности, конкурсы рисунков, митинги. Учащиеся и педагоги школ минутой молчания чтят память погибших.

Акции продолжаются в городских библиотеках и в учреждениях спорта. В этом году в СШОР «Юность» родилась новая традиция: в память о заложниках Беслана, которые в течение трех дней не могли получить пищи и питья, дети, набрав в ладони немного воды, с пожеланиями светлой памяти всем безвинно погибшим напоили цветы, растущие возле школы.