Рязанские школьники могут принять участие в пятом юбилейном конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны»

22 февраля 2022 г. стартует прием заявок на Международный конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны», который посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Организаторы конкурса – фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека при содействии Российского Союза ветеранов, движения «Бессмертный полк».

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Первый патриотический конкурс детского творчества «Спасибо маленькому герою» был проведен в 2018 г., и его главными героями стали дети, вставшие на защиту своей страны в годы войны. За 5 лет проведения расширилась тематика конкурса, менялись номинации, а общее число участников превысило 70 000 школьников и педагогов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ключевая задача конкурса – сохранение исторической памяти о поколении, прошедшем войну, содействие в изучении исторических фактов о Великой Отечественной войне и патриотическом воспитании подрастающего поколения. В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

В 2022 конкурс проводится по 4 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал».

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Работы победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом и представит на Церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 25 марта 2022 г., список победителей будет объявлен 11 апреля, торжественная Церемония награждения запланирована на 23 апреля 2022 г.

На сайте Музея Победы будут размещены все работы участников в номинации «Рисунок» и запущено онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей сайта, работы будут награждены спецпризами.