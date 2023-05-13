Рязанские школьники 9 мая показали в Музее Победы урок-спектакль «Дети блокадного Ленинграда»

В лесу на Высокогорье в Чите обнаружили тело 18-летней девушки, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 10 мая около 10 часов вечера. По предварительной версии, погибшая могла быть задушена. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На него мог пойти ее молодой человек или знакомый. Следователи пока не раскрыли подробностей...