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Рязанские школьники 9 мая показали в Музее Победы урок-спектакль «Дети блокадного Ленинграда»

7info

Во вторник, 9 мая, в Москве, в рамках проекта «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» обучающиеся, юнармейцы-воспитанники военно-патриотического объединения «Кадетское десантное братство» МБОУ «Школа № 58» города Рязани посетили главный военно-исторический Музей Победы на Поклонной горе.

В День Победы активисты музейной группы показали посетителям урок-спектакль «Дети блокадного Ленинграда». Зрители увидели Таню Савичеву, прочитали вместе с ней дневник, который мужественная девочка вела в те страшные дни.

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