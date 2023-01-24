Вторник, 24 января, 2023
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Рязанские присяжные признали виновной пару наркоторговцев из Перми

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Железнодорожном районном суде Рязани коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу, находившемуся в производстве следователей УФСБ России по Рязанской области, в отношении курьеров-закладчиков, приехавших из Перми. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На скамье подсудимых — 28-летний мужчина и 21-летняя девушка, участники организованной преступной группы, занимавшейся распространением запрещённых веществ. Оба нашли работу через интернет и приехали в Рязань. У молодых людей дома, в тайниках-закладках изъято почти 100 граммов мефедрона, 2 килограмма амфетамина.

О рассмотрении дела судом присяжных попросила девушка, не признавшая свою вину.

Присяжные признали подсудимых виновными единогласно. В ближайшее время профессиональный судья вынесет окончательный приговор.

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