Рязанские присяжные признали виновной пару наркоторговцев из Перми

В Железнодорожном районном суде Рязани коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу, находившемуся в производстве следователей УФСБ России по Рязанской области, в отношении курьеров-закладчиков, приехавших из Перми. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На скамье подсудимых — 28-летний мужчина и 21-летняя девушка, участники организованной преступной группы, занимавшейся распространением запрещённых веществ. Оба нашли работу через интернет и приехали в Рязань. У молодых людей дома, в тайниках-закладках изъято почти 100 граммов мефедрона, 2 килограмма амфетамина.

О рассмотрении дела судом присяжных попросила девушка, не признавшая свою вину.

Присяжные признали подсудимых виновными единогласно. В ближайшее время профессиональный судья вынесет окончательный приговор.