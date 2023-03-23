Рязанские предприятия поделились опытом внедрения бережливых технологий

Участник нацпроекта «Производительность труда» ООО МГК «Световые технологии» поделился своим опытом внедрения технологий с представителями компаний «Печатные технологии» и «Кухниспаркс».

Гостям презентовали работу производственных площадок «Световых технологий», провели экскурсию по предприятию.

«Участникам встречи представили приемы использования инструментов бережливого производства, ꟷ рассказал руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Павел Крутов. ꟷ Каждый смог воочию увидеть систему организации безопасного и эргономичного пространства, способы подачи предложений по улучшениям, стандартизированную работу, защиту от ошибок и работу информационных стендов. Также присутствующие узнали, как визуализация помогает управлять производственными процессами и как с помощью матрицы компетенций развивают и обучают сотрудников компании».

Как отметили представители компаний, на любом производстве, каким бы идеальным оно не казалось, всегда присутствуют изъяны, слабые стороны, которые в повседневной деятельности могут быть незаметны. Благодаря сотрудникам РЦК появился шанс их выявить и создать бесперебойную производственную систему.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.