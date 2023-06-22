Четверг, 22 июня, 2023
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Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

19 июня в Рязани на базе лечебного корпуса №7 ОКБ имени Н.А. Семашко прошло контрольно-проверочное занятие по решению пожарно-тактических задач. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Цель занятия – оценка взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрацией больницы и городскими оперативными службами. Акцент сделали на оценку правильности разведки и определения направления действий.

Основным направлением действия пожарных стало спасение людей. По замыслу занятий, после эвакуации персонала и пациентов появились сведения о том, что трое не могут покинуть здание самостоятельно из-за сильного задымления. Пожарные сработали быстро и слаженно, все условные пострадавшие были спасены.

В ходе занятия привлекали 23 человека личного состава и 4 единицы техники.

Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице
Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице
Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице

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