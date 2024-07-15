Понедельник, 15 июля, 2024

Рязанские полицейские установили личность водителя, пассажир которого высовывался из кабины движущегося автомобиля

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Скрин из видео vk.com/voditelrzn62

Рязанские полицейские нашли водителя «ВАЗ 2112», пассажир которого высовывался из кабины автомобиля во время движения. Инцидент произошел в Рязани в прошедшие выходные.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД России, за рулем находился 19-летний житель Рязани. Автомобиль сняли на камеру очевидцев. Видео они опубликовали в в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку пассажира вне кабины автомобиля. Ему грозит штраф в размере 1000 рублей.

Полицейские обнаружили, что у водителя отсутствовал полис ОСАГО.

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