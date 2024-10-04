Рязанские полицейские отметили 106-ю годовщину образования службы уголовного розыска

В преддверии Дня образования уголовного розыска в зале заседаний УМВД России по Рязанской области собрались руководители УМВД, сотрудники уголовного розыска и ветераны службы.

Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил сотрудников уголовного розыска и ветеранов с профессиональным праздником. Владимир Алай отметил, что Рязанская область входит в пятерку самых безопасных регионов страны, и в этом, в первую очередь, заслуга подразделений уголовного розыска. Начальник регионального Управления МВД поблагодарил оперативников за круглосуточную вахту на переднем крае борьбы с преступностью, пожелал им крепкого здоровья и, чтобы всегда их дома ждали с радостью.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов службы, которые сегодня остаются в строю и делятся опытом с молодыми сотрудниками.

С теплыми словами благодарности и наилучшими пожеланиями к оперативникам также обратились заместитель Председателя Рязанской областной Думы генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков, заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Александр Пиваев, заместитель начальника УМВД полковник полиции Вадим Черемисин, заместитель начальника полиции УМВД (по оперативно-розыскной работе) полковник полиции Денис Грибанов, начальник регионального Управления уголовного розыска полковник полиции Алексей Бирюков, заместитель председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области майор милиции в отставке Александр Рюмин.

За достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и вклад в развитие службы уголовного розыска отличившимся сотрудникам и ветеранам были вручены ведомственные награды и ценные подарки.