Рязанские поисковики ищут родных погибших в годы ВОВ солдат

Рязанское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родных погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.
Поисковики работают на высоте 503,5 обороны Новороссийска с 2006 года. В прошлом году были обнаружены останки рязанских краснофлотцев.
В этом году будет отмечаться 80-летие окончания Битвы за Кавказ и освобождения Новороссийска. К этой дате на вершине высоты Лысая установят памятник павшим воинам с их именами.
Родственников погибших воинов ищут для приглашения на открытие памятника.
1. АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;
2. КОШЕЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1904 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области, Касимовский район, д. Макеево;
4. ЛОПУХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1912 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;
5. МАКСИМОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, автоматчик, уроженец г. Рязань;
6. МАМЕДОВ МАМЕД, 1913 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области.
Телефон для связи: 8 (953) 746-20-63 Ирина.
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