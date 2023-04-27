Рязанские поисковики ищут родных погибших в годы ВОВ солдат

Рязанское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» ищет родных погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.

Поисковики работают на высоте 503,5 обороны Новороссийска с 2006 года. В прошлом году были обнаружены останки рязанских краснофлотцев.

В этом году будет отмечаться 80-летие окончания Битвы за Кавказ и освобождения Новороссийска. К этой дате на вершине высоты Лысая установят памятник павшим воинам с их именами.

Родственников погибших воинов ищут для приглашения на открытие памятника.

1. АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;

2. КОШЕЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1904 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области, Касимовский район, д. Макеево;

4. ЛОПУХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1912 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;

5. МАКСИМОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, автоматчик, уроженец г. Рязань;

6. МАМЕДОВ МАМЕД, 1913 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области.

Телефон для связи: 8 (953) 746-20-63 Ирина.