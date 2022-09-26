Рязанские пенсионеры смогут заказать на Почте товары для здоровья и дома по ценам ниже розничных

Почта России выпустила серию специализированных печатных каталогов для получателей пенсионных выплат. Они смогут заказать более 100 товаров для здоровья, дома и сада по ценам ниже, чем в розничных магазинах и на онлайн-площадках. Новые каталоги будут выходить каждые два месяца. Их электронные версии доступны во всех отделениях страны.

В каталоге «Льготные цены для пенсионеров» представлен домашний текстиль, посуда, бытовая техника, электроника, инструменты для строительства и ремонта, а также многие другие товары, популярные у клиентов «ПочтаМаркет». А выпуск «Товары для здоровья» собрал более 40 наименований, включая средства для реабилитации, ухода и гигиены. Его печатную версию можно будет найти в 1 195 сельских отделениях в 77 регионах, которые Почта в этом году модернизировала по поручению Президента России Владимира Путина.

«Более 10 млн человек в России получают пенсионные выплаты через Почту России. Для них мы разрабатываем отдельную линейку услуг и продуктов. Работая напрямую с производителями, мы обеспечиваем самые низкие цены, которые нельзя найти в розничных магазинах или на онлайн-площадках. Многие из этих товаров сложно приобрести в труднодоступных городах и небольших селах», – сказал руководитель бизнеса «Витрина» Почты России Армен Манукян.

Оформить заказ клиенты смогут в почтовых отделениях или через почтальона. Для этого нужно заполнить бланк и внести предоплату. Практически на все предложения из специальных выпусков действует бесплатная доставка. При покупке технических средств реабилитации инвалидов почтальон или оператор сможет проконсультировать покупателя, как оформить государственную компенсацию. Забрать посылку можно в ближайшем отделении или заказать доставку на дом.