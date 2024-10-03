Рязанские педагоги участвуют в Форуме классных руководителей в Москве

15 рязанских педагогов стали участниками IV Всероссийского форума классных руководителей в Москве. Ещё один представитель Рязанской области поехал на мероприятие в качестве волонтёра. 3 октября в Москве стартовал Всероссийский форум классных руководителей, который объединил 1000 классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО со всей страны, предварительно прошедших серьёзный отбор.

Мероприятие проводит Минпросвещения России по поручению Президента РФ Владимира Путина. Стратегический партнер Форума классных руководителей – АНО «Диалог Регионы». С 3 по 5 октября классных руководителей и кураторов групп СПО ждут познавательные лекции от известных спикеров, новые встречи и знакомства, обмен опытом.

– Всей делегацией очень рады быть сопричастными к такому значимому событию, долго его ждали и готовились к нему! Обещаем достойно представить наш регион, впитать в себя новые знания и практики, вдохновение, заряд бодрости, силы, помноженные на улыбки, тепло сердец новых и старых друзей-коллег, – отметила посол ФКР а Рязанской области, учитель начальных классов и классный руководитель МБОУ «Школа 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» г. Рязани Светлана Коржавина.

Среди ключевых тем форума: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность своя и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации. Обсуждать эти и другие темы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах. Также на форуме пройдет проектная сессия «80-летие Великой Победы: воспитание событием», на которой участники будут разрабатывать банк идей по реализации воспитательных событий, посвященных значимой дате.

Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ ежегодно с 2020 года проводится Всероссийский форум классных руководителей. По итогам проведения первого Форума было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования страны. Участники на связи друг с другом не только раз в году, а постоянно, в очно-заочном формате общения: это совместные образовательно-воспитательные проекты, дружба классами, познавательно-туристические педагогические экспедиции, общение в профессиональных чатах и по интересам, социальные акции и флешмобы, онлайн-встречи и конференции по актуальным вопросам обучения и воспитания, выездные очные региональные форумы и многое другое.